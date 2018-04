Szexuális zaklatás: vádat emelhetnek Kevin Spacey ellen

Hamarosan bíróság elé kerülhet Kevin Spacey amerikai színész szexuális zaklatási ügye, miután a Los Angeles-i rendőrség lezárta a nyomozást és vádemelési javaslatot nyújtott be az ügyészségre a hollywoodi színész ellen. Spacey után az Egyesül Királyságban is indult nyomozás szexuális zaklatás miatt, ám annak a brit nyomozók még nem értek a végére.

Kevin Spacey szexuális zaklatási botránya tavaly ősszel robbant ki, amikor Anthony Rapp bevallotta, hogy 14 éves korában zaklatta őt a színész. Spacey erre úgy reagált, hogy közölte, mostantól meleg férfiként éli az életét, de ez nem állította meg a botrány terjedését.

Hamarosan egyre többen jelentkeztek hasonló történettel. Kiderült, hogy a színész zaklatta a Kártyavár című sorozat stábjának tagjait. A londoni The Old Vic színház társulatából – ahol Spacey művészeti igazgató volt – 20 ember jelezte, hogy ők is a színész áldozatai. Napvilágra került az is, hogy Spacey Richard Dreyfuss fiát is zaklatta, sőt a norvég király veje is azt állítja, hogy a színész egy 2007-es koncert után fogdosta őt.

