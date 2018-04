Kero-ügy: újabb 5 kínos vallomás került terítékre

Talán sosem derül ki, hogy léteznek titkos szexakták, amelyekben a Budapesti Operettszínház munkatársai vallanak arról, hogy zaklatta őket Kerényi Miklós Gábor, ha a rendező legújabb nyilatkozatában nem vádolja árulással egykori barátját, a színház igazgatóját, Lőrinczy Györgyöt.

Hónapokig tartó csendet tört meg Kero, de már úgy érezte, nem hallgathat, írja a Story magazin.

„Súlyos időszak volt ez, nem vagyok túl rajta, de már tudok róla beszélni. Eddig nyomás alatt tartottak, hogy ne szóljak” – kezdte a rendező, aki hangsúlyozta, hogy eredménytelenül zárult az Operettszínház belső vizsgálata és mivel állítja, hogy soha senki nem zaklatott szexuálisan, minden egyes ügyet végig akar vinni a bíróságon, így tisztázva a nevét.

Miközben Kerényi a mostani helyzetről mesélt, az Operettszínház háza tájáról a Story úgy értesült: a teátrum vezetésének több ütőkártya van a kezében az egykori művészeti igazgató ellen. Ezeket azonban eddig nem akarták nyilvánosságra hozni.

„Kero és Lőrinczy György találkoztak az elmúlt időszakban, telefonon is beszéltek, később pedig személyesen is megállapodtak valamiben. Abban maradtak, hogy Kero rendezéseit továbbra is játssza az Operettszínház, a Kerényi ellen folyó belső vizsgálatot pedig anélkül zárják le, hogy jogi útra terelnék az ügyet” – mondta az informátor, aki szerint a botrányt igyekezett elkerülni mindkét fél, de Kero a nyilatkozatával felrúgta ezt a megállapodást. Ennek egyrészt súlyos anyagi következményei lesznek, és nyilván Kero feleségére és a fiára is hatással lesznek, hiszen az ő munkájukat is érintik ezek.

Ezen felül a Story úgy tudja, hogy jogi eljárás indul Kerényi ellen, és fontos szerephez juthatnak a színházban lefolytatott belső vizsgálat eredményeként ügyvédi letétbe helyezett dokumentumok – a magazin szerint ez legalább öt ügy.

