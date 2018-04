Gombos Edina szemüvegkereteket árul, de a TV2-es visszatérésről is mesél

Több szempontból is korszak kezdődött Gombos Edina életében, mivel a kisfia óvodás korú és ezzel együtt neki is hímarosan lejár a szülési szabadsága. Korábban már szóba került, hogy a TV2 a tavaszi struktúrában még nem számol Gombos Edinával, de a hogyan továbbról most a Story magazinnak mesélt a műsorvezető.

“Bizony, dönteni kellett, hogy hosszú távollét után újra munkába állok-e műsorvezetőként. Ez ugye mindannak a feladását jelentené, amit a kiköltözésünk óta elértünk itt, Floridában. Sokat töprengtem azon is, vajon képes lennék-e mindent onnan folytatni, ahol abbahagytam. Újra ugyanazt a a felpörgetett, stresszes életet élni, mint amikor élő műsort vezettem, és napi 10-12 órákat forgattam”

– kezdte Gombos Edina, aki most nyugodt életet él kint és már megszokta. Tegyük hozzá, azért nem unatkozik. Jelenleg éppen üzletasszonyként szeretne helyt állni. Miközben a férje, Alberto egy nyugat-európai cég amerikai információs technológiai főnöke, közs családi vállalkozásba is fogtak.

“Divatos, főleg olsz stílusú szemüvegkereteket adunk el itteni potikáknak” – mesélte Edina a magazinnak, ahol részleteket is elárult az üzeltről. Na meg arról, hogyan tervezi a hazautat és hogy a gyerekek, Miranda és Matteo mennyire vágynak haza.