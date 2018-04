Berki Krisztián megfenyegette Baukó Évát, aki kiteregette a szennyest

Baukó Évát egy ideje műsorvezetői szerepkörben is láthatjuk, Berki Krisztián mellett ő vezeti a Fem3Cafét. A mai napon viszont egy incidens történt – az egykori valóvilágos azt állítja, Berki megfenyegette a kulisszák mögött, és attól félt, hogy meg is veri. Ezt egy élő videóban mondta el.

„Krisztián mellett sajnos nem lehet érvényesülni, és hiába kértem meg, hogy hagyjon engem is beszélni, ez nem sikerült – kezdte a közösségi oldalán Baukó Éva. – Nem éreztem jól magam, ez a mai napon megbosszulta magát. Úgy éreztem, én is jogosult vagyok arra, hogy megszólaljak és ne csak egy dísz legyek, úgyhogy szóváltásba kerültem a Krisztiánnal a műsorban. Berki Krisztián, miután vége lett az adásnak, az öltözőbe menet megfenyegetett engem, megalázott a női mivoltomban. Egy 48 kilós nőt egy 130 kilós ember megfenyeget? Azt hittem, hogy meg fog ütni…” – mondta Baukó Éva, aki azt is elárulta, hogy mit csinál az adás szüneteiben a műsorvezető.

Azzal haknizik, hogy most van egy új barátnője, a drága kis Mazsi Renáta? A szünetekben ott szokott mellettem Tinderezni. (…) A gyerekét felhasználja és azt mondja, hogy van egy új barátnője, közben meg ott tinderezik? Hát ki ez az ember?

– tette fel a költői kérdést a Fem3Cafe műsorvezetője, majd egy újabb botrányos dolgot osztott meg. „Valamit még tudnotok kell, amit nem mondtam el róla. Januárban rám írt és megkeresett engem, hogy találkozzak vele és szerintem szexelni akart velem. Ez a beszélgetés meg is van a telefonomban, bizonyítékom is van. Nem tudom, hogy akkor már megvolt-e a Mazsi Renátácska, de biztos, hogy volt barátnője.”