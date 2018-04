Smaltig Dalma mellkisebbítő műtétet tervez

Hétfőn végre elstartolt a Feleségek luxuskivitelben második évada, ahol az epizód közepétől máris óriási botrány kezdett kibontakozni. Az egyik felelős ezért Smaltig Dalma volt, aki meghívta Yvonne partijára Csősz Bogit, akit a lányok többsége most éppen nem szeret. A divattervező csak jó fej akart lenni, de visszafelé sült el. Smaltig Dalma egyébként már a terhessége vége felé jár, nemsokára világra jön második gyermeke. A csinos kismama nagy pocakkal is szeret szépen felöltözni, ezt a műsorban és a közösségi oldalán is megmutatta.

„A férjem mindig azzal viccelődött, hogy nyaktól derékig olyan, mintha nem is én lennék” – mondta Smaltig Dalma, aki azt is elárulta, hogy nevezi őt a párja.

Gesztenyebábunak hív. Vékonyak maradtak a végtagjaim, hiszen tényleg odafigyelek az étkezésre, csak a pocakom nőtt meg. Tomi mindig azzal nyugtatja magát és engem is, hogy ez csupán átmeneti állapot. Május 25-re vagyok kiírva, és már most elég nagy a hasam, de azt hiszem, addigra már gurulni fogok. A melleim is megnőttek, ami annyira nem tetszik, de most még elviselem. A szülés után, ha már nem szoptatok, meg szeretném csináltatni, méghozzá kisebbeket akarok. A férjem is támogat a döntésemben…