Marcellina nagy bejelentést tett

Marcellina 64 évesen is nagyon jó formában van, ez már akkor is kiderült, amikor Nánási Pál kamerái elé állt, méghozzá félmeztelenül. Az előadóművész vasárnaptól a TV2 képernyőjén mutathatja meg tehetségét: Marcellina azt állítja, hogy bármit bevállal, nincs számára tabu a műsorban. Kihasználva a hirtelen visszajött hírnevet, az előadóművész hamarosan megnyitja a YouTube csatornáját, ő is vloggernek áll, ezt pedig a közösségi oldalán jelentette be.

„Drágák! Mostanában annyi nagy hírem van számotokra, és itt egy újabb: Hamarosan indul a VLOG csatornám! Annyit elárulok, hogy nem a tőlem megszokott témában” – írta Marcellina a Facebookon, kíváncsivá téve ezzel a rajongókat. Szavazd meg, hogy szerinted mit oszt majd meg a követőivel a vlogján.