Hajdú Pétert menesztik az ATV-től

A Heti Napló munkatársai szakmai és emberi ellentétek miatt nem akarnak együtt dolgozni Hajdú Péterrel, akinek hamarosan lejár a szerződése az ATV-vel. Hajdú Pétert a műsor egyéves évfordulójára sem hívtak meg. Az egyik ok az, hogy Hajdú többször is késve utalt a stábnak, noha a csatorna napra és forintra pontosan kifizeti a Heti Naplót is gyártó Frizbi Műsorgyártó céget. A másik, ennél is nagyobb gond az, hogy szakmai és emberi konfliktusok mérgesítették el a helyzetet. Hajdú Péternek többek között Sváby Andrással is megromlott a viszonya, akivel korábban jóban voltak – tudta meg a Bors.

“Szakmai és emberi okokból nem hosszabbítjuk meg Hajdú cégének a szerződéseit, melyek a szezon végén lejárnak. Az erről szóló hivatalos iratot már postáztuk a címére” – erősítette meg a lapnak információit Németh Szilárd, az ATV vezérigazgatója.