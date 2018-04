Ezzel a történettel folytatódik az Aranyélet

Forrni fognak az indulatok az HBO saját gyártású sorozatában, az ősszel visszatérő Aranyéletben – ígérik a csatornánál. Az HBO GO-n futó sorozat záró évada ismét felidézi, értelmezi és olykor kiforgatja az elmúlt évek, hónapok jó néhány közéleti eseményét, és közben olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy áthidalható-e a generációk közt húzódó óriási szakadék, vagy összeegyeztethető-e a család és a karrier, a hatalom és a tisztesség?

A történet a második évad záróeseményei után pár hónappal folytatódik, Miklósiék végre a mindig áhított aranyéletet élik: a család a Dunakanyarhoz költözött egy idilli kis faluba, ahol Janka versenybe szállt a polgármesteri címért, Attila pedig legjobb barátjával, a milliárdos Gáll Ferivel az oldalán egy óriási beruházást készül nyélbe ütni. A gyerekek is megtalálták végre a helyüket: Márk Biankával az oldalán saját vállalkozást vezet, Mira pedig gyakornokoskodik, és közben készül az egyetemre. De nem marad minden ilyen idilli.

A főbb szerepekben ismét Thuróczy Szabolcsot (Miklósi Attila), Ónodi Esztert (Miklósi Janka), Döbrösi Laurát (Miklósi Mira), Olasz Renátót (Miklósi Márk) és Végh Zsoltot (Gáll Ferenc) láthatjuk. Az évadban visszatér Danis Lídia (Jakab Erika főhadnagy), Rajkai Zoltán (Zebegényi Géza), Fekete Lovas Zsolt (Mátyás Pista), Hevér Gábor (Szendrák Dénes) és Trill Zsolt (Fazi) is, de fontos szerephez jut a Fullajtár Andrea által alakított államtitkár, Boros Zsuzsa, valamint Gáll Feri lánya, Bianka is (őt ezúttal Staub Viktória alakítja). A már ismerős arcok mellett természetesen új karakterek is felbukkanak: Bakonyi Csilla egy helyi újságírót alakít, aki komoly összetűzésbe kerül Miklósiékkal, Borovics Tamás pedig roma nagyvállalkozóként tűnik fel a sorozatban.