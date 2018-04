Tápai Szabina: majdnem elváltunk

„Egy hullámvasút legalján, egy ilyen szakadék legalján voltunk… amikor már kicsit mindketten feladtátok, amikor már nem biztos, hogy akarsz küzdeni érte…” – kezdi a Várkonyi Andrea vezette Micsoda nők! aktuális adásában Tápai Szabina kézilabdázó. A sportoló az utóbbi időben többnyire azzal került a hírekbe, hogy Kucsera Gáborral már a második gyermeküket tervezik, erre tessék, kiderül, hogy ott sem volt az élet mindig fenékig tejfel. A Micsoda nők!-ben a kapcsolatok krízisidőszakai kerültek szóba, Tápai itt szólalt fel. Elmondta, hogy „válás is lehetett volna belőle” másfél évvel ezelőtt, de szerencsére Kucserával kijöttek a gödörből. „Voltunk annyira intelligensek, hogy tudjuk ezt kezelni, és mindketten akartuk, hogy megoldódjon, és egyszer csak így… nekem olyan volt, hogy felébredtem, és megváltozott minden. Egyik napról a másikra elkezdtünk felfele menni, és így menni, menni föl.” És tessék, azóta már arról szól a fáma, hogy Tápai Szabina a lifegő hasat is bevállalná, és közben A Nagy duettben is énekel.