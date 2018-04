Sokat változott Szabó Győző fia

Szabó Győző csak nemrég kezdte el saját rajongói oldalát fejleszteni a Facebookon, eddig eléggé inaktív volt a közösségi médiában. A gyerekeit viszont egyáltalán nem mutogatja ott, bár a kisfiával, Misivel – hosszú idő után –nemrég a BEST magazin címlapján pózolt Győző. Most pedig az Apa Magazinban láthatjuk őket együtt; hihetetlen, hogy csupán pár hónap alatt mennyit változott Misi.

„Nem vagyok az a fajta fickó, aki úton-útfélen fotót mutogat-posztolgat. Sőt, a Facebookon egyáltalán nem mutatom a kisfiamat meg a lányomat. Van szabad akaratuk, eldönthetik, mit szeretnének és mit nem” – mondja gyermekei kapcsán Szabó Győző, aki most először látható Misi fiával közös műtermi fotókon. A színművész a képeket lakásának falára is kinyomtatja majd, a fotózáson eltöltött közös időt pedig ajándéknak tekinti. „Minden egyes percnyi szabadidőt, amit kidob a gép, a gyerekeimmel igyekszem tölteni. A lányommal már csak azért is találkozom többet, mert ő bent dolgozik az étteremben: ő az egyik vezetője” – teszi hozzá Győző, aki bár lányának a főnöke, békében, türelemmel, barátságban dolgoznak együtt, mosolyognak az emberekre.

A népszerű színművész azt is elárulta, hogy fiús apának lenni nagyon klassz. „Minden gyerekemet szeretem, és a gyerekek is szeretnek engem. Misiben pedig egy olyan csodálatos kisfiú érkezett a földre közénk, ami egészen elképesztő. Az anyukája szépsége és az én vitalitásom keveredik benne” – folytatja, és azt sem tagadja, kicsit lelkiismeret-furdalása van, hogy lánya első lépéseit, megszólalásait kihagyta. Erről Szabó Győző a Toxikoma című, drogos múltjával foglalkozó könyvében is mesél. A színész úgy hiszi, a gyerekek életének egyik legnagyobb ellensége maga a technika, a telefontól és számítógéptől félti Misit.