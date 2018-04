Pásztor Anna rejtegeti a nőiességét

Pásztor Anna elég extrém, már ami az öltözködését és az előadásmódját illeti. Szereti a nem mindennapi szetteket nemcsak a koncertjein, de a rendezvényeken és a hétköznapokon is. Anna még pajzán partikat is szervez, amelyeken bármilyen jelmezbe bújhatnak a résztvevők. Ezeket otthon is felveszi, és mint kiderült, ez már a családját sem zavarja.

„A legnagyobb elismerés, ha a férfiak szépnek, múzsának vagy esetleg jó ágyasnak találnak” – kezdte Pásztor Anna, aki a jelmezekről is beszélt.

Kitaláltam, hogy mi legyen a zenekari fotózáson – egy Marilyn Manson-kabát volt rajtam, és egy csipke kezeslábas, egy háló és nagy, üzemi tape-ek a cicimen. (…) Ekkor érkezett be a párom a szobába, hogy csináljak neki egy szendvicset. Én pedig ott álltam talpig ostorban és Marilyn Mansonban

– emlékezett vissza az Anna and the Barbies énekesnője.