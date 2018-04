Luxus Yvonne lánya Kim Kardashian feneket műttetne magának

Yvonne Dederick tegnap este debütált a Feleségek luxuskivitelben állandó szereplőjeként, ahol hamarosan szeretett lánya, a rapper Catherine is feltűnik mellette. Bár a rapper lány a tengerentúlon él, mindent megbeszélnek az anyukájával.

“New York legmenőbb klubjaiban építi a ze­nei karrierjét rapperként, jelenleg Mardoll néven a második lemezén dolgozunk. Sokan mondják róla, hogy ő a női Eminem, nagyon kemény számokat ír, közben színművészetet tanul. Határozott képe van a világról, és határozott elképzelése és elvárásai vannak önmagával szemben is. Nagyon kritikus tud lenni. Igyekszem őt óvni az Amerikában igen divatosnak számító plasztikai eljárásoktól. A legutóbb azzal sokkolt, hogy olyan feneket szeretne csináltatni, amilyen Kim Kardashiannek van, maga is nézi a The Kardashians című sorozatot. Rengeteget győzködöm, hogy gyönyörű, és ilyen fiatalon ne tegye ki magát ilyen szintű át­alakításnak, nem be­szélve arról, hogy igen fájdalmas a fenék feltöltése”– mondta a Borsnak Yvonne Dederick.