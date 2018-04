Ez Jellinek Tina kislányának legnagyobb álma

A Drága családom, az Emilio família legújabb adásában egy újabb kívánság teljesült. Hetek óta le sem teszi a kezéből kedvenc plüssét Jellinek Tina és Emilio kislánya, Vivike, akinek minden vágya, hogy legyen egy saját lova. „Nagyon szeretnék egy lovat. Itt a kertben, apa már megígérte” – mondta Vivike az édesanyjának, aki úgy érezte, ideje megoldást találni kislánya sóvárgására.

Vivike már hosszú ideje vágyik egy lóra. Szívesen tartanánk egyet, de korlátozottak a lehetőségeink. Így is lassan belépőt szedhetnék, olyanok vagyunk, mint egy állatkert. Kutya, nyúl, tengerimalac, még pont egy ló hiányozna. Mondjuk, soha ne mondd, hogy soha. Nehogy végül vegyünk egy pónit, ami Mamánál köt ki

– mondta Tina viccelődve, aki férjével közösen igyekezett egy kézenfekvőbb megoldást találni lányuk álmának megvalósítására.

Emilio minden követ megmozgatott, hogy ha saját lovat nem is, de lovaglóleckéket intézzen kislányának. Vivi mosolya fülig ért, mikor megtudta, hogy utuk a lovardába visz, a mosoly pedig még akkor is letörölhetetlen volt az arcáról, mikor felülhetett álmai pónijára. „Az a boldogság, ami a kislányom arcán volt, elmondhatatlanul jó érzés. Apaként nyeldestem a könnyeim a meghatottságtól. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt az örömet meg tudtam adni neki” – mondta Emilio, akinek felesége, Tina is kedvet kapott ehhez a szabadidős tevékenységhez és maga is nyeregbe pattant, amit ma 21:00 órától láthatnak a nézők a Sláger TV-n.