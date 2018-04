Itt mindenki meg van őrülve, itt még balhé lesz – Feleségek luxuskivitelben-kritika

Látványos budapesti vágóképekkel indítunk, majd rögtön egy jógastúdióban találjuk magunkat, ahol a full sminkben és hibátlan frizurával jógázó, illetve pletykáló Babett és Rita elmélkedik az élet nagy dolgairól. Természetesen nem a menekültkérdésről vagy az afrikai gyerekek éhezéséről, hanem arról, hogy bár Rita Jánosa megvette az álomházat, mégis inkább külön élnek. Nagy a baj, dagad a dráma a Feleségek luxuskivitelben háza táján.

Ideje is ugorni, a gárda két kismamáját látjuk. Vivi és Dalma ugyanis mindketten gyermeket várnak, ez pedig jó ok arra, hogy kiugorjanak Bécsbe shoppingolni. Vitték persze a személyes pénztárcájukat, vagyis a büszke apákat is, akiket lepasszoltak egy helyi spában, mert „Fecsónak vastag a hámréteg a lábán”. Vivi párja, úgy tűnik, azért csak kiharcolt magának egy leheletnyivel férfiasabb karaktert erre az évadra, mert vissza is szúr bájos szerelmének, hogy 50 euróig bármit vehet, a többit nem finanszírozza. A pasik el is mennek mani-pedire, míg Dalma és Vivi a hanyatló nyugat (értsd: Bécs) utcáin sétálgat. A luxusfeleségek zavartalanul pletykálkodnak a luxusüzletek között, olyan felvétel ez, amely nem kerülhetne be egyetlen propagandavideóba sem. Miközben a hölgyek 400 eurós szemüveget próbálgatnak, a férfiak a jakuzziban beszélik ki, hogy melyik kismama mennyire kívánja a szexet.

Your browser does not support iframes.

Aztán ismét belengi a műsort a forgatókönyvszag, amikor két bikinis statisztalány beül melléjük a medencébe. Pont ekkor érkeznek meg a shoppingból a hölgyek, akik maratoni hisztizés közepette parancsolják ki a férfiakat a vízből. „Ne röhögjél, mer’ pofán váglak” – utasítja tiszteletre párját Dalma már a hazafelé vezető úton, a luxusautóban, de megnyugtatunk mindenkit, ezt a beszélgetést hallottuk mi már a 72-es trolin is.

Hamarosan megismerhetjük első új állandó szereplőnket, Yvonne-t, aki most Babett karrierjét is egyengeti. A háromgyermekes asszony férje egy amerikai ügyvéd, aki annyira nem akar szerepelni, hogy még a fotókon is elhomályosítják a fejét.

Your browser does not support iframes.

Yvonne meg is jegyzi, hogy a fiai angyalok, de a lánya, Catherine, aki előadóművésznek készül, pont olyan akaratos, mint ő. Össze is vesznek, hogy Catherine új rapslágerében mennyi lehet a káromkodás, és azon is, hogy puccos váza helyett miért fazékba rakja a szponzorvirágot a gyerek. Időközben befut a családhoz a dzsungelt is megjárt Babett, akivel közli a menedzsere, hogy stílusváltásra és fiatalításra van szüksége, ezért húzzon haza, ahol 30 perc múlva már egy stylist fogja kidobálni a ruhatára felét. Babett csilláros fürdőszobával ékes villájába meg is érkezik a divattanácsadó, aki (szerepe szerint) úgy dobálja ki a négytagú családok átlag havi összbevételével felérő cipőket Babett szekrényéből, ahogy Terka néni vágja bele a kukába a múlt heti tévéújságot.

A Bécsből hazatért Dalma eközben kávézni hívta a fekete bárány Csősz „Hollywood” Bogit, akit elzavartak a többiek az első évad végén. A legtehetősebb luxusfeli továbbra sem hajlandó visszavenni az őszinteségrohamaiból, és az sem érdekli, hogy most aztán tényleg mindenki nagyon meg van bántva, de azért a hétvégi bulira beugrik, hogy meglepje a többieket. A végtelenül unalmas beszélgetés után Luxus Viviék otthonába érkezünk, ahol Luxus Röfi, a malac odaszart a konyha közepére, amit Fecsó látványos ajtócsapkodással nyugtáz.

Az epizód fénypontja az Yvonne által rendezett bál, amire minden főszereplőnknek félméteres, színes műszempillákat ragasztottak fel a sminkesek, de van olyan is, aki úgy megfetrengett a csillámporban, mint Luxus Röfi álmában a sárban. Ezen a ponton ismerjük meg az utolsó új luxifelinket, Polgár Tündét, aki önmagát egyszerű feleségnek és anyukának tartja. Férjével együtt egy fia van. „Florida és Magyarország között ingázunk, de van Tihanyban is házunk” – hangzik el a földrajzilag kissé pontatlan mondat. Tünde egyébként kiharcolhatta magának a szerkesztőknél, hogy kisfilmje végén elmondja, fontos számára a környezetvédelem és a jótékonyság, vagyis szeret adni azoknak, akiknek kevesebb van. Egyébként pedig a Váci utcába jár futni, és szeret olyan szavakat használni, mint a „disztingválás”. A partin Vivi már villámokat szór a szemével rá, mert szerinte bizony „ez a nő rideg”. Mi inkább intelligensnek mondanánk, de megértjük, hogy vannak dolgok, amiket nehéz felismerni.

Your browser does not support iframes.

A bulin aztán elérkezünk az epizód drámájához. Megjelenik ugyanis Bogi, és üdvözli a hölgyeket, amire Vivi és Babett elvonulással és gyilkos tekintettel reagál. Aztán a gondosan kikészített kellékkoponyák között csak kibékülnek a hölgyek, és az új szereplő Tünde mindenkit meghív egy saját vacsorára. Hogy milyen lesz a Feleségek luxuskivitelben második évada? Nos, Dalma szavaival válaszolnánk: „Itt mindenki meg van őrülve, itt még balhé lesz.” Pont erre számítunk mi is.