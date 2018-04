Görög Zita megmutatta gömbölyödő pocakját

Március elején derült ki, hogy Görög Zita gyermeket vár szerelmétől, a focista Laczkó Zsolttól. Azóta az is kiderült, hogy Zita nem viseli valami jól a terhességet, de igyekszik minél többet pihenni. Éppen ezért most időt szakított egy kis utazásra, méghozzá Tunéziába repült – a képről kiderül, hogy Zita a lányával ment az afrikai országba, méghozzá a #csajoskiruccanás hashtaget használta a fotóhoz. Már Tunéziából is posztolt, méghozzá fürdőruhában, így megvillant gömbölyödő pocakja is.

„Zahar illatban úszik egész Tunézia… mindig elvarázsolódom itt…” – írta a képhez Görög Zita, és az is kiderült, hogy a fotót a lánya készítette.