Gáspár Győző váratlan döntést hozott

Gáspár Győző, úgy döntött, hogy a háttérbe vonul és mostantól inkább a feleségét tolja előre. “Sokkal jobban örülök Bea sikerének, mint a sajátomnak” – jelentette ki a Blikknek Győzike, majd hozzátette, hogy a továbbiakban csak alkalmanként akar szerepelni, inkább a háttérből szemléli felesége médiás szerepléseit. Úgy véli, eljött Bea ideje, ő maga már elfáradt, saját bevallása szerint kiöregedett a show-bizniszből. Győzike évek óta nem szerepelt kereskedelmi tévé műsorában, Gáspár Bea azonban megnyerte a Konyhafőnök VIP vetélkedőt, most pedig a Konyhafőnök zsűritagjaként láthatják a nézők.

“Nagyon büszke vagyok a feleségemre, persze, folyamatosan izgulok is érte. Az a helyzet, hogy kiöregedtem, ezt érzem is sajnos, így arra ösztönzöm Beát, hogy szerepeljen bátran minél többet. Ha nem is teljesen, de visszavonulok a kulisszák mögé, és onnét csodálom a sikereit” – mondta.