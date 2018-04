Betegség és szakítás áll Molnár Anikó látványos fogyása mögött

Molnár Anikó látványosan lefogyott, több mint tíz kilótól szabadult meg, és egyre inkább emlékeztet egykori önmagára. Elárulta mi áll a fogyása hátterében.

“Öt évig együtt voltam valakivel, de boldogtalan voltam ebben a kapcsolatban. Emiatt állandóan nassoltam, este tizenegykor még spagettit zabáltam, és csak úgy gyűlt rajtam a bánatháj. Két hónapja úgy döntöttem, lezárom ezt a kapcsolatot, mert hiába az együtt töltött évek száma, ha két ember nem teszi egymást boldoggá, ki kell lépni belőle” – vallott titkos viszonyáról Molnár Anikó, akinek fogyása mögött a szakítás mellett egy betegség is áll. “Pár hónapja inzulinrezisztenciát állapítottak meg nálam, van egy tiltólistám arról, mit nem ehetek, de sajnos nem mindig sikerül ezt betartani. Olyankor hányinger, hasmenés gyötör, de most már jobban odafigyelek erre, és a sportot is bevezetem az életembe” – mondta el a Borsnak az egykori Nagy Ő.