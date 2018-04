Bereczki Zoltán élvezte a kettesben töltött időt

Repülőgépről posztolt képhez annyit fűzött hozzá Bereczki Zoltán, hogy kicsit elhúzott, és a hashtagből ennél több nem is derült ki. aztán jöttek a képek, és könnyű volt kitalálni, hogy a színész-énekes Szicíliába utazott feltöltődni. A Lepkegyűjtők mellett is több projekten dolgozott az utóbbi hónapokban, pihenésre nem volt ideje, most viszont mindent szeretett volna bepótolni.

Bereczki a közösségi oldalán osztott meg képeket, először Cataniából, ahol az édesapján kívül a testvére, Dóri is ott volt.

A pihenés második felében viszont a sztár kettesben volt az apjával. Bereczki és az édesapja viszonya 2014-ben közel sem volt ilyen felhőtlen, a kétéves haragszomrád azonban már a múlté, azóta több közös utazáson is részt vettek együtt, többek között Portugáliában voltak két évvel ezelőtt.

Bereczki most ezt posztolta az édesapjával Siracusából: