Zalatnay Cini még nem tett le nagy álmáról

Zalatnay Cini nemrég meglátogatta Londonban a lányát és az unokáit. Niki már jó ideje együtt él a jamaikai származású Alexszel, és a nő gyerekivel. Az énekesnő egyből megtalálta közös hangot a családdal és gyorsan összebarátkozott a gyerekekkel is, akik imádják őt.

Mindez kölcsönös, Ám Zalatnay Sarolta a Blikknek bevallotta, hogy még nem tett le arról, hogy vér szerinti unokája is szülessen. “Tisztában vagyok vele, hogy kettejüknek csak mesterséges úton lehet gyermeke, de nagyon féltem ettől . Szeretném, ha egyszer lenne vér szerinti unokám is, jó érzés lenne, ha Niki természetes úton adna életet egy gyermeknek. Remélem, nyáron, ha visszatérek hozzájuk, erről is beszélgethetünk!” – mondta Zalatnay Sarolta.