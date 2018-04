Laky Zsuzsi brutálisan lefogyott

Laky Zsuzsi remekül néz ki kétgyermekes anyukaként – az egykori szépségkirálynő nem akart mindenáron lefogyni a szülés után, sőt egy időben plus size modellként tevékenykedett. Laky Zsuzsi nemrég mégis úgy döntött, hogy személyi edzőnek áll – el is kezdett egy tanfolyamot, és úgy látszik, közben saját magán is „dolgozott”, hiszen szembetűnő a változás.

És íme, egy régebbi kép:

Laky Zsuzsi (@lakyzsuzsi) által megosztott bejegyzés, Júl 9., 2016, időpont: 5:00 (PDT időzóna szerint)

A modell egyébként mindig elfogadta a testét, sőt egy évvel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a férje sokkal jobban szereti kicsit teltebben. Nemrég arról kérdezték, plasztikáztatna-e, mire Laky Zsuzsi kijelentette, hogy még sosem gondolt erre, nem szeretne kés alá feküdni. Te mit gondolsz, tényleg látni a változást Laky Zsuzsin?