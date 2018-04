Ők indulnak a második fordulóban, íme az Ide süss! új csapata

A VIASAT3 új gastro realityjének első évada nagy izgalmakkal ért véget, a döntőt a fiatal és lelkes erdélyi lány, Mihály Ági nyerte meg, így ő zsebelhette be az Ide süss! 5 millió forintos fődíját. Ma este indul az új évad, a műsor házigazdája ezúttal is Sass Dani és Hajós András lesz, valamint Baracskay Angéla és Szabadfi Szabolcs értékeli majd a finomságokat. A versenyzőket tekintve a második évadban is színes karakterek tűnnek fel; többszörös nagymama, jogász-közgazdász, ex-realityszereplő, informatikus és könyvelő is bizonyíthat, mire képes a konyhában.

Íme az Ide süss! 2. évadának versenyzői

Marton János

A 35 éves Jani igazi modern férfi, akinek mindennapjait csodálatos gyermekei töltik ki. A veszprémi családapától a gyermeknevelés mellett a gasztronómia sem áll távol, a mindig jó kedélyű János a sütik világában is jól mozog, és ezt a verseny során szeretné is megmutatni.

Dubela Diána

A 20 éves Dia a VIASAT3 Exek az édenben című műsorának egyik legnépszerűbb játékosa volt, jelenleg egy szoláriumszalonban dolgozik. Szabadidejét legszívesebben a kiskutyájával és a barátjával tölti. Imád sétálni, szeret sportolni, de mindennél jobban szeret sütni, és mindenki legnagyobb örömére gyakorta hódol is ennek a szenvedélyének. Dia számára a verseny nemcsak a kihívások miatt izgalmas, most először húzza fel a kesztyűket édesanyjával szemben.

Dubeláné Málik Rita

A nyugdíjas Rita igazi családanya, aki három gyermekével gyakran alkotott közösen a konyhában. Rita legszívesebben még mindig gyerekeinek készít édességeket, aki közül most az egyik személyében igazi versenytársra talált. Kedvenc időtöltése a kutyasétáltatás és a sütés, úgy tűnik, ez családban marad.

Nuray Attila

A török származású Attila kedvenc időtöltése a lovaglás, persze emellett arra is marad ideje, hogy barátnőjének finomabbnál finomabb süteményeket készítsen. Úgy véli, a versenyben nem csak a tudás és a tapasztalat számít, nagyon fontos a rátermettség, a kreativitás és a problémamegoldó képesség, amely tulajdonságokkal szerencsére ő mind rendelkezik.

Korcsok Kitti

A 31 éves Kitti értékesítőként dolgozik. Munkája mellett a sütés igazi kikapcsolódás a számára. A Szentendrén élő édesanya hatalmas feladat előtt áll, 3 éves kisfiát készül óvodába küldeni. Az izgalmakról pedig csak egy dolog tudja elterelni a figyelmét, a sütés.

Lefkovits Lea

A legfiatalabb versenyző a 18 éves Lea, aki számára a sütés igazi szenvedély. A fiatal lány nem fél felvállalni a véleményét, ami a szívén, az a száján. Anyukájával és a nővérével imád pletykálkodni, nagy álma pedig, hogy egy New York-i cukrásziskolában tanulhasson.

Boár Anna

Anna többszörös nagymama, akinek három lányunokája van. Igazi vidéki háziasszony, aki több mint 100 tyúkot nevel. Annának szüksége is van a tojásokra süteményeihez, hiszen azt vallja, egy háziasszony csak a tanyasi tojásokban bízhat. Anna számára a verseny olyan, mintha megmászná a Kilimandzsárót. A nagymama pedig hátizsákját már össze is pakolta, és elindult a hegycsúcs felé, hogy a legvégén kitűzhesse a zászlót.

Dr. Tóth Bianka

A jogász-közgazdász Bianka nagymamájától tanult sütni. Legnagyobb szenvedélye a receptkönyvek olvasása és a kávé. A legjobb recepteket mindenki legnagyobb örömére el is készíti.

Kiss Magyari Ilona

A 48 éves Ica már 28 éve egy édesipari cégben dolgozik, jelenleg menedzserként. Nem véletlen, hogy a sütés mindig is közel állt a szívéhez. A versenyben nagyon szeretné továbbfejleszteni a tudását. Igazi pörgős személy, art jazz, roma vagy néptánc nem számít, mindhárom táncot a legnagyobb lelkesedéssel űzi.

Kovács Gábor

Gábor Budapesten dolgozik informatikusként. Munkája mellett az egyik legnagyobb szenvedélye a futás, aminek köszönhetően több mint 50 kg-ot fogyott. A pörgős Gábor félmaratonokat is fut. Igazi édesszájú férfi, aki egyszerűen imádja a süteményeket, de nagyon figyel arra, hogy ízletes cukrászkölteményeitől ne szedje vissza a korábban már leadott kilókat.

Gerényi Róbert

Robi könyvelőként dolgozik. A megfeszített munkából tökéletes kikapcsolódást jelent számára, ha otthon elkészítheti kedvenc extravagáns süteményeit. Robi számára a sütés nagyon fontos, úgy érzi, hogy minden torta és minden sütemény, amit elkészít, az a személyiségének a kivetülése. A sütés számára önkifejezés. A versenyt nagy lehetőségnek tartja, szeretné megmutatni tehetségét.

Sabján Adrienn

Az egyedülálló anyuka pénzügyesként dolgozik. Gyerekei után a legnagyobb örömöt pedig a sütés jelenti a számára. Imádja, ha valósághű tortákat készíthet, ezt igazi kikapcsolódásként éli meg. Adriennt nagyon nehezen lehet csak kizökkenteni nyugalmából.

