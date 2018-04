Hódi Pamela gigamelle szétfeszíti a bikinit

De pofátlanság lenne, ha a következő pár sor kizárólag Hódi Pamela dekoltázsára fókuszálna, mivel Berki Krisztián gyermekének édesanyjával elég sok minden történik manapság, próbáljuk felsorolni, hogy mik is: hétfőn reggel például felmerült a kérdés, hogy Hódi lehet, már nem szingli, eközben április 4-én arról írtunk, hogy lehet, Berki Krisztián és Hódi kapcsolatában fordulat állhatott be. Már úgy értjük, hogy a viszonyuk követhetetlen, értsd: egyszer kibékülnek, majd újra összevesznek, és most éppen úgy áll az ügy, hogy Berki letiltotta őt, így Hódi nem tud kapcsolatba lépni vele, ezáltal nem tudja megbeszélni közös gyermekük, Natasa Zselyke dolgait. Pamela kijelentette, hogy nem Krisztián asszisztensével és új párjával szeretné megbeszélni a kislánya ügyeit, hanem az édesapával, hiszen így lenne normális.

Míg egyéb infó nincs, itt ez a kép, rajta Pamela és dekoltázsa: