Polgár Tünde, a Feleségek luxuskivitelben új szereplője: „Sokan elfordultak tőlem”

Polgár Tünde a fia születése óta, azaz az utóbbi 15 évben leginkább Amerikában élt a családjával, de gyakran utaztak haza, hiszen ahogy mondja, mindig is hiányzott neki Magyarország. A Feleségek luxuskivitelben legújabb szereplője elkötelezett környezetvédő, a családja után ez a legfontosabb hivatása. „Számomra ez borzasztóan fontos – a műsorban többek között szeretném megmutatni az embereknek, hogy milyen fontos megóvni a helyet, ahol élünk. Remélem, hogy sok más mellett egy kicsit ez is megragad bennük, akkor már elértem az egyik célomat, amiért elvállaltam a szereplést” – kezdte az NLCafe.hu-nak Polgár Tünde, aki azt is elárulta, mit szólt a családja ahhoz, hogy elvállalta a felkérést.

„Természetesen az volt az első, hogy átbeszéltük a fiammal és a férjemmel, az ő beleegyezésük nélkül egyébként sem vállalnék el semmit. A párom keveset fog szerepelni, hiszen már évek óta visszavonult, a fiamat, Danit egy kicsit többet fogják látni a nézők. Ő megtanulta Amerikában, hogyan kell ezt kezelni, hiszen a kinti iskolákban sok ilyen feladatot kapnak, előfordul, hogy az egész suli előtt kell előadniuk valamit, de ott ez természetes. Úgy gondolom, ő is magát adja majd, ebből nem lesz probléma. Egyébként is, azzal szoktam viccelődni, hogy neki már most több követője van a közösségi oldalán…” – fogalmazott Tünde, és arról is beszélt, miért döntöttek úgy, hogy Amerikába költöznek.

Évekkel ezelőtt visszavonultunk a férjemmel együtt. Árpád úgy döntött, dolgozott már annyit, hogy megérdemli a pihenést. Érdekes, hogy itthon nyugdíjasnak nevezik azokat, akik már nem dolgoznak, kint inkább úgy fogalmazunk, hogy visszavonultunk. Továbbra is foglalkozunk ingatlanokkal, és van más bizniszünk is, de igyekszünk inkább a pihenésre koncentrálni. Szeretünk utazni, új kultúrákat megismerni, és az egyik nagy szerelmünk családi szinten a színház, oda elég gyakran járunk. A fiunk még csak 15 éves, de sok gyerekkel ellentétben neki nem ciki velünk lenni, szívesen eljön bárhova, persze az utazások során sokszor beiktatunk egy-egy sporteseményt, így azért neki is érdekesebb.

Tünde megosztotta velünk, hogy a többi luxusfeleséggel ellentétben, ő – egyelőre – nem egy nagy szelfikirálynő, a telefonjában leginkább az utazási helyszínekről tartogat képeket. „Most tanulom a szelfikészítés mesterségét” – nevet Tünde. „Alig van kép rólam, nem szeretek fotózkodni, leginkább múzeumokat, tengerpartokat, lenyűgöző tájakat örökítek meg, de a lányok biztosítottak róla, hogy hamar belejövök. Persze egy hivatalos fotózás teljesen más, de egyelőre nem állt át az agyam arra, hogy magamat fotózgassam” – mondta Luxus Tünde, mert hogy így „becézik” a műsorban szereplőket.

Na igen, ez nagyon furcsa volt eleinte, de tisztában vagyok vele, hogy amíg nem ragad meg az igazi nevem, addig így hívnak majd. Egyébként nem zavar, mégiscsak ebben a műsorban szerepelek majd. Nem leszek más ember, mint amilyen igazából vagyok, így nem hiszem, hogy félnem kellene attól, hogy a továbbiakban nem vesznek komolyan. Ráadásul, mint említettem, már nem vagyunk annyira benne az üzleti életben, teljesen magánemberként szerepelek majd a műsorban.

Kíváncsi voltam, vajon hogyan áll Tünde a negatív kritikához, hiszen a Feleségek luxuskivitelben első évada szereplőinek volt benne része bőven. „Engem nem zavar, felkészültem rá, tudom, hogy mivel jár egy ilyen szereplés. Ahogy már említettem, remélem, az emberekben nem csak az marad meg, hogy ennek a nőnek sok pénze van, hanem a csillogás mögé is belátnak majd, és több értéket is felfedeznek” – mesélte Tünde, aki arra is kitért, hogy viszonyultak a műsorhoz a barátai. „Volt, aki elfordult tőlem, mert nem akarja a nevét adni ehhez. Számomra ez érdekes, hiszen csakis én szerepelek a képernyőn, nem a barátaim, az én felelősségem, hogy ki mit gondol rólam. Persze az igazi barátaim azért mellettem maradtak, de igencsak szkeptikusak voltak a szereplést illetően. Sokan féltenek ettől a világtól, mindennap volt olyan, aki aggódva hívott, és többször is megkérdezték, hogy biztos akarom-e ezt. Én pedig olyan vagyok, hogy amit egyszer a fejembe veszek, azt végigcsinálom.”

Polgár Tünde és férje, Árpád 18 éve házasok, ahogy már korábban említettük, egy 15 éves fiuk van. Dani élete a sport, de a tanulásra is sok időt szentel, már most azon gondolkozik, hova megy majd egyetemre. „Mindenképp Amerikában szeretne továbbtanulni, és azért edz folyamatosan, hogy pluszkrediteket kapjon majd a sportért, így pedig az ösztöndíjat is megcélozhatja. Kint amerikai focizott, ezt most szerencsére szünetelteti, itthon pedig atletizál, a magasugrás a fő csapásvonal. Egyébként érdekli a filmezés, emellett pedig négy nyelven beszél: magyarul, angolul, mandarinul és spanyolul. Jelenleg is amerikai iskolába jár, bár magyar osztálytársai is vannak, ők majd biztosan nézni fogják a műsort.”

