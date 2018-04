Milliókat bukott Babos Tímea Monterrey-ben

Vasárnap tartották a 250 ezer dollár (63,4 millió forint) összdíjazású kemény pályás monterrey-i női tenisztorna döntőjét, ahol Babos Tímea a volt világelső Garbine Muguruzával mérte össze erejét és maradt alul a küzdelemben. Muguruza 3-6, 6-4, 6-3 arányban győzött.

„Ott volt az esély a kezemben, de Muguruza régóta top 10-es játékos, ez most is érződött. Nekem is több ilyen meccset kell játszanom, hogy jobban érezzem a ritmust. Az a nagy különbség a legjobbak és a többi játékos között, hogy azonnal ott volt a nyakamon, amint egy picit esett a játékom színvonala, vagy visszavettem, és nem olyan sebességgel játszottam – fejtette ki. – El kell hinni, hogy idetartozom. Szuper lezárása volt a kemény pályás szezonnak!”

A Pénzcentrum közben kiszámolta, hogy mennyi pénztől esett el Babos Tímea így, hogy csak a második helyet tudta megszerezni Monterrey-ben. A 250 ezer dollár összdíjazású versenyen az első helyezett 43 ezer dollárt kapott, míg a második helyezett 21 400 dollárt (5,2 millió forint) nyert. Mai árfolyamon számolva Babos Tímea nagyjából hatmillió forinttal vihet haza kevesebbet, mint ha ő lett volna a döntő győztese.

Babos Tímea a karrierje alatt eddig 4 694 648 dollárt, mai árfolyamon számolva közel 1,2 milliárd forintot nyert már versenyeken a női teniszszövetség (WTA) honlapja szerint.