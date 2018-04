Két pucér szelfi közt Kim Kardashian is náci zombikra vadászik – híres nők, akik imádják a videojátékokat

Lehet akármilyen megosztó az új Tomb Raider-film főszerepében a kis mellű Alicia Vikander, azért a modern kor egyik legjelentősebb fiktív női figurájának csak dicsőséget hoz, hogy újra életre keltették a vásznon. Noha ma már érik kritikák is, Lara Croft karaktere még mindig hihetetlen sikersztori: úgy vált népszerűvé a mozikban akkoriban, amikor a női akcióhősök, meg úgy általában az erős női szereplők még a mostaninál is ritkábbak voltak, hogy egy még férfiközpontúbb közegből, a videojátékok világából érkezett, és ott már mindenki a lába előtt hevert. Persze ahogyan Hollywoodban sem volt elég egy Ellen Ripley az áttöréshez, úgy a játékiparban sem hozott mindent elsöprő változásokat ennek az egy figurának a megjelenése, de azért lettek utódai, ma már pedig – részben épp neki köszönhetően – sokkal több a női gamer, és sokkal inkább tudomást vesz róluk a közösség is, amelyhez tartoznak. Hogy napjainkra mennyire nem számítanak csodabogárnak a képernyő előtt a kontrollert nyomkodó lányok, arra jó példa maga Vikander, aki nemcsak régen játszott a Tomb Raiderrel, hanem az új epizódokat is ismeri és nagyra tartja – de az alábbi kolléganői még nála is nagyobb spílerek.

Megan Fox

Az egyik legkevésbé meglepő név a sorban Megan Foxé, elvégre ő mindig is amolyan vagány csaj volt, akiért nemcsak rajonganak a fiúk, de akár bandáznának is vele. Ami a játékválasztást illeti, finomkodással itt végképp nem vádolható, a kedvence ugyanis „bármelyik Mortal Kombat”. És hogy honnan a vonzalom? Na hát ez az: „Nagyon vágom, és sosem csalok. Passzol az agyműködésemhez. Remekül illik a játékmenete ahhoz, ahogy az agyam szórja az utasításokat, úgyhogy tényleg nagyon jó vagyok benne.”

Jodie Foster

Lehet bármilyen emberközeli, hétköznapi sztár, Jodie Fosterre már a legkevésbé sem számítanánk egy ilyen összeállításban. Mentségünkre legyen mondva, rendhagyó is az érdeklődése: a Guitar Herót gyötri azt kompenzálandó, hogy nem sok muzikalitás szorult belé. „Semmi tehetségem a zenéhez. Rengeteget próbálkoztam, igyekeztem megtanulni például trombitálni, de nem volt valami nagy élmény. A Guitar Heróban az a jó, hogy csak arra kell figyelni: kék, zöld, zöld, zöld, kék, zöld, zöld…”

Jessica Alba

Ha beszélhetünk ilyenről, ő a nőies vonalat viszi, ugyanis a Wiire esküszik, mégpedig a fitneszértéke miatt. „Az ember néha órákat ül egy videojáték előtt anélkül, hogy megmozdulna, és az agya is besül. A Wiivel viszont talpon vagy, és mozogsz. Nagyon jó, hogy ott ez a fizikai tényező benne, főleg a gyerekeknek. Még Wii-diétáról is szoktak beszélni, mert az aktív játékosok kalóriákat is égethetnek!”

Mila Kunis

Megan Foxhoz hasonlóan rajta sem lepődtünk meg annyira. A nemrég Budapesten forgató Mila Kunis kedvence a World of Warcraft és a Call of Duty – utóbbiban főleg a Nazi Zombies nevű minijátékot szereti, amiről igazán elbűvölően tud áradozni: „Az egyetlen feladatod kinyírni ezeket a náci zombikat. […] Nem vagyok amúgy feltétlenül jó benne. Egyszerűen csak szórakoztat.”

Zooey Deschanel

A The Legend of Zelda sorozat híve. Sőt, inkább a rabja. „Megszállottan játszom a Zeldával. El is kellett ajándékoznom a Super Nintendómat, hogy úgymond tanúbizonyságot tegyek az akaraterőmről, annyira a rögeszmémmé vált az a játék.”

Olivia Munn

Akkora rajongója a Call of Duty: Modern Warfare 3-nak, hogy még képet is posztolt magáról játék közben, de nagy kedvence a rocksztárosdi is. Érdemes meghallgatni, hogy szól nála az ideális este receptje: „egy karton Pabst Blue Ribbon [ez egy sör – a szerk.], és Guitar Herózás hajnali háromig”. Laza, mi?

Rosario Dawson

Gyerekkora óta képregény- és videojáték-megszállott, a Call of Duty Black Ops 3-nak pedig még a promóciójában is részt vett, mert egészen odavolt tőle, hogy a játékban végre női karaktert is lehet irányítani. „Még zombimódban is megy” – lelkendezett, hozzátéve, hogy ez így is van rendjén, mert „rengeteg a női gamer, és joguk van hozzá, hogy a kedvenc játékukat teljes egészében úgy játszhassák, és úgy lehessenek nagymenők benne, hogy önmaguk maradnak: nők”.

Christina Aguilera

Kimondottan nagy játékosnak tartja magát, és nemcsak a konzolokat szereti nyüstölni: komoly társasjáték-rajongó is. Mindenesetre ha a képernyő előtt ül, a Nintendo DS-re és a Mario Kart DS-re esküszik, bár amikor erről beszélt, már gyakorló kismama volt, úgyhogy azt is hozzátette, hogy az utóbbi időben inkább másfajta játékokat játszik.

Kim Kardashian

Ez még Jodie Foster felbukkanásánál is váratlanabb, igaz? Pedig a valódi döbbenet még hátravan: az inkább pucér szelfijeiről ismert Kim Kardashian nem a Wii-fitnesz híve, és nem is a Guitar Herót szereti gyömöszölni, hanem Call of Duty-rajongó. De még mekkora! Amikor kitweetelte, hogy „Alig várom a Call of Duty Black Ops II-t! A grafika őrült jónak tűnik!”, sokan azt hitték, ez is csak egy szponzorációs megállapodás része, de a realityceleb hamarosan közölte: „Nem! És nem is fizetett reklám!” Megáll az ész, és ácsorog.