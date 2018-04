Farkasházi Réka: “nagyon várjuk már a harmadikat”

Farkasházi Rékáék már nagyon várják harmadik gyermekük születését. A 40 éves anyuka a színháztól már elbúcsúzott, hogy több ideje jusson a pihenésre – írja a Blikk.

“Nagyon várjuk már a harmadikat! Azt érzem, hogy most lett teljes egész az életem és a családunk. Hamarosan új házba is költözünk, így rengeteg feladat vár majd rám, de nagyon élvezem ezt a pörgést. Egyelőre még koncertezek is a Tintanyúl zenekarommal, de már egyre inkább érzem, hogy fáradok, így le kellett mondani néhány fellépés” – mondta Farkasházi Réka.