Ennyit változott Tori Spelling 28 év alatt – fotó

Szinte hihetetlen, hogy 28 évvel ezelőtt mutatták be az Egyesült Államokban a Beverly Hills 90210 sorozatot. A Donnát alakító Tori Spelling, akkor volt 17 éves. 2004-ben 31 évesen mondta ki először az igent, a kevésbé ismert színésznek, Charlie Shaniannak. 2005 nyarán egy forgatáson ismerte meg kollégáját, Dean McDermottot. Bár a férfi akkor még házas volt, ahogyan Spelling is, mindketten a válás mellett döntöttek és 2006-ban már oltár elé is álltak.

A házaspárnak összesen öt közös gyermeke van, a legfiatalabb alig múlt egyéves. Tori Spelling májusban lesz 45 éves, még ma is jó barátságot ápol egykori kolléganőjével, Jennie Garth színésznővel.