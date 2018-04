Spielberg szerint a világ készen áll egy női Indiana Jonesra

Miközben a rajongók tűkön ülve várják az Indiana Jones-sorozat ötödik felvonását, a kultikus filmikon megteremtője, Steven Spielberg meglepő részleteket árult el a franchise jövőjéről. Bár az csak az elmúlt napokban nyert megerősítést, hogy a rossz emlékű negyedik rész után Harrison Ford ismét visszatér egy újabb kaland kedvéért, Spielberg már most világossá tette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy a veterán színész bújik a legendás régészprofesszor bőrébe.

Ez lesz Harrison Ford utolsó Indiana Jones-filmje, de biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása a sorozatnak

– árulta el a 71 éves rendező a The Sunnak, akinek legújabb filmjét, a Ready Player One-t a múlt héten mutatták be a magyar mozik.

A rajongókból azonban nem is ez a kijelentése váltotta ki a leghevesebb érzelmeket. Spielberg ugyanis az interjúban azt is kifejtette, szerinte semmi akadálya annak, hogy Indiana Jones-t egy nő alakítsa majd a jövőben.

Megváltoztatnák a nevét Jones-ról Joanra. És ezzel a világon semmi probléma nem lenne

– mondta Spielberg, azt azonban már nem fejtette ki, miért éppen a régészprofesszor vezetéknevét kell majd ehhez megváltoztatni.

A keddi interjú megjelenése óta komoly vita alakult ki a közösségi oldalakon: vannak, akik egyetértenek a rendezővel, de olyanok is akadnak, akik egyáltalán nem lelkesednek az ötletért. Többen is leírták, hogy elegük van a folyamatos rebootokból, és inkább egy eredeti női hősre lennének kíváncsiak. Többen arra is rávilágítottak, hogy van már egy női Indiana Jones, akit Lara Croftnak hívnak.

Harrison Ford az 1981-es Az elveszett frigyláda fosztogatói című film óta három folytatásban alakította a címszerepet, az ötödik rész pedig 2020-ra várható.

Spielberg a fent említett interjúban egyébként azt is kifejtette, milyen nagy hatással voltak az erős nők az életére. A rendezőt három nővérével együtt szinte teljesen egyedül nevelte tavaly 97 évesen elhunyt édesanyja, munkamániás (jelenleg 101 éves) édesapja ugyanis nem igazán vett részt a gyereknevelésben.

Az édesanyám erős volt. Hallatta a hangját, és mindenről megvolt a maga véleménye. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, amiért ilyen nagy hatással voltak rám az engem körülvevő nők, akik közül többet őrülten szerettem: például az édesanyámat és a feleségemet

– nyilatkozta. A róla szóló riport egyben azt is kiemelte, hogy Spielberg nagy harcosa a női egyenjogúságnak: a legtöbb rendezővel ellentétben például hosszú ideje ügyel arra, hogy a filmjeiben szereplő nő és férfi sztárok azonos fizetést kapjanak.