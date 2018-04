Ákos igazi arca, amit a közönség nem lát: „Ez a fő művem”

Ma ünnepli az 50. születésnapját Ákos, akinek a neve gyakorlatilag fogalom, a vezetékneve sem kell ahhoz, hogy tudjuk, kiről beszélünk. A zenész egy ideje már visszaszámlált a mai napig, minden éve tiszteletére írt egy hosszabb bejegyzést, az emberekről, akikkel együtt dolgozott, az élményeiről, de most legutóbb nem a karrierje volt az, amit szóba hozott.

„Ülünk a családi reggelinél, és mindenki egyszerre beszél. Julika közreadja, hogy a kedvenc színe mostantól nem a rózsaszín, hanem a lila, Katának az a gondja, hogy elmegy az osztályból az a gyerek, aki a legjobb barátja volt, Anna ezzel egy időben tudatja mindenkivel, hogy inkább dalszerző lesz, mégsem regényíró, Marci is közbeszól, hogy az NBA-ben véget ért az átigazolási időszak. Az anyjuk verbálisan fegyelmezi őket, közben szól a rádió. Nekem egyszerűen nem osztanak lapot, folyamatosan nyomják, pedig fél órája csak annyit próbálok közbevetni, hogy passzolják már felém a vajat” – írja Ákos, és a bejegyzéséből kitűnik, hogy otthon nem ő áll a reflektorfényben. Ahogy írja is, a családi eseményeket a felesége koordinálja, Krisztáé minden érdem ezen a téren.

„Az iskolai hétköznapok szürke tömbjét családi síelések és vízparti vakációk periodikusan ismétlődő színei törik meg. Ilyenkor a túláradó boldogság, a koncentrált együttlét, az egymásra figyelés nyugalma soha nem válik unalmassá: sportsérülések, ficamok, szénanáthák és darázscsípések tartják ébren a szülői figyelmet. Komoly főszerep az övé: négy, korban és igényekben is nagyon különböző gyermekünk napi programját, életét szervezi, felügyeli. Hogy hogyan tud ennyi mindent fejben tartani, ennyi felé figyelni egyszerre, fel nem foghatom.”

A bejegyzés teljes szöveget ide kattintva elolvashatjátok, de nem lőjük le a mondandóját, ha elárujuk: a legfontosabb gondolatot a végére tartogatta a családjával kapcsolatban

„Ez a négy ember a fő művem. A fő művünk, mert ez közös játék. Köszönöm.”

A BEST magazin mai számában megemlékeznek Ákos születésnapjáról, ahol sok családi történet mellett azt is felelevenítik, hogyan indult a Csillag születik nevű élő tehetségkutatóban Ákos karrierje.

