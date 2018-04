Stohl András exe, Judit ma is nagyon csinos nő

A Piramis adásaiban voltak már meglepő szituációk, de most nem a játékosok döntése volt az igazi truváj, hanem a személye. Judit ugyanis Stohl András egykori kedvese.

„Nekem nagyon meghatározó volt az első csók, tudom, hogy sok embernek nem, és most azért is vagyok itt, mert nagyon várom a találkozást ezzel az emberrel. Ez középiskolában történt, szerintem ő biztos nem emlékszik rám.”

Judit és Stohl András egy házibulin csókolóztak először, és aztán egy rövid ideig tartott a kapcsolatuk, de ahogy kiderült, ez mindkettőjüknek maradandó élmény volt.

“Talán azért, mert olyan jól csókolt” – tette hozzá Judit, aki később egyszer még találkozott Stohl Andrással egy piacon, aki akkor megdicsérte, milyen jól néz ki és ezt utólag is köszöni. De a műsorvezető most is ugyanolyan szépnek tartja a kamaszkori kedvesét.

Azt a részt nem értjük, hogy a párja végül kit akart megütni, mert Stohl magára vette, ahogy Judit is a viccesnek szánt fenyegetést.