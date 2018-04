Rogán Cecília új frizurája meglepő választás

Rogán Cecília elég sokat változott, amióta bekerült a köztudatba. Rogán Antal feleségeként ismerhette meg az ország, annak idején visszahúzódó volt, nem szeretett szerepelni. Amikor celeb barátnői lettek, ez megváltozott, most már a Miss World Hungary társtulajdonosa Sarka Katával egyetemben. Az utóbbi időben több társadalmi eseményen is részt vett. Rogán Cecíliának több arca van: láthattuk sportosan, nagyon elegánsan, és csajosan öltözni is, a haja azonban mindig is barna volt. Most jött egy nagy váltás – ezt nem láttuk jönni.

A képet még a magyar válogatott egyik focimeccsen készítették, Sarka Katával és a sztárok fotósával, Borzi Vivivel, aki nagyon jó barátnőjük. Előbbi egyébként az egyik legjobb barátnője Rogánnénak, úgy látszik, újabban a hajukat is egyforma stílusban hordják. Szerinted ez vagy a barna állt neki jobban?