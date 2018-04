Penélope Cruz és Javier Bardem a frászt hozzák egymásra Cannes-ban

Az Everybody Knows (Todos lo saben) című thriller lesz a 71. Cannes-i Filmfesztivál nyitófilmje. A rendező a Cannes-ba visszajáró iráni Asghar Farhadi, aki legutóbb két éve, Az ügyfél című filmjével két díjat is elhozott a fesztiválról. Új, spanyol nyelvű filmjének főszereplői Penélope Cruz és Javier Bardem, akik egy házaspár két tagját játsszák. Ők ugye az életben is házasok, több közös filmjük volt már együtt, legutóbb a 2017-es Loving Pablo.

A történetről annyit lehet tudni, hogy a Buenos Airesben élő házaspár hazatér a nő szülőfalujába, Spanyolországba, ott azonban rémes dolgok történnek velük. A filmet május 8-án mutatják be Cannes-ban.