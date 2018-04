Ő lehet a Korda-vagyon örököse

A minap adtunk hírt róla, hogy bár Korda György él és virul, teljesen jól van, előre gondolkozott, és már most végrendelkezett. Mivel az énekes nem beszél egyetlen, vér szerinti lányával, így mindig is nagy kérdőjel volt, hogy kire hagyják majd a busás vagyont. Most kiderült, hogy több esélyes is van, többek között Klárika unokahúga, aki jelenleg is a Villa Kordában dolgozik.

,,Alice, a nővérem lánya gyönyörű, okos, nagyon jó fej, imádom! Persze nem csak én, Gyuri is. Saját lányunkként szeretjük, maximálisan bízunk benne. Bár minden szállodával kapcsolatos kérdést megbeszélünk, ivel én nem tudok állandóan ott lenni, ezért Alice vezeti főállásban, és nagyon is jól csinálja! (…) Azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van nála a Villa irányítása…” – mondta a Story magazinnak Balázs Klári, de kikötötte, hogy korai még erről beszélni. Azt is elárulta, hogy a hosszú élet titka a sok utazás és az, hogy tervezik a jövőt.