Gönczi Gábor a családjáról: „Ki kellett lépnünk a komfortzónából”

Gönczi Gábor az egyik legnagyobb meglepetés a Nagy duett fellépői között, hiszen sokan nem is tudták róla, hogy a tévézés mellett saját zenekarával, a Smile Rock Circusszal járja az országot. Most egy másik oldalát ismerheti meg a közönség, amiben Erdélyi Tímea lesz segítségére, hiszen ő lesz a duett amatőr résztvevője. Gábornak eddig nem volt lehetősége a képernyőn énekelni, ez számára egy teljesen új, izgalmas feladat lesz. Elsőként arról kérdeztem őt, hogy szerinte mit gondolnak majd az emberek, ha ebben a szerepben is láthatják.

„Amikor megérkezem egy rendezvényre, és elkezdek énekelni, mindig megdöbbennek az emberek, hiszen immár több mint 20 éve riporterként, híradósként egy nagyon komoly oldalamról ismernek. Aztán kinyílnak a kapuk, bár az első lépést mindig nekem kell megtennem. Meg kell mutatnom, hogy ez is én vagyok, és ha engedik, nagyon jól fogják érezni magukat velem, velünk. Ha ezt látják rajtam, akkor ők is elég gyorsan megnyílnak. Előfordul, hogy az élő Tények adás után indulok koncertezni. Pár órával korábban még komoly híreket kapnak tőlem az emberek: drámákat, emberi sorsokat, szenzációt, leleplezéseket. Nem sokkal később pedig ott állok előttük, és arra kérem őket, jöjjenek közelebb, és kezdjünk el együtt énekelni és táncolni. Különös, nem?” – kezdte Gönczi Gábor, aki azt is elárulta, hogy miért nagy kihívás számára a Nagy duett.

Különleges, hogy a tévében énekelek. Azt már megszoktam, hogy ezt a színpadon egy kisebb közönség előtt teszem, de kamerák előtt, egy milliós nézettségű tévéműsorban ez egy teljesen más terep. Persze, az amatőröknek még nehezebb lesz, hiszen ők még ennyire sem szoktak hozzá ehhez a környezethez. Maximalisták vagyunk, de azt hiszem, egy produkció halála, ha csak hideg profizmusból akarjuk megoldani. Az énekléshez hideg fej és forró szív kell. Jót kell csinálnunk, de még fontosabb, hogy adjuk át magunkat az élvezetnek is. A közönség átveszi a pozitív energiákat. El kell hitetnünk magunkkal, hogy nem az életünk múlik rajta, mi csak szórakoztatni szeretnénk.

A Tények műsorvezetője arról is beszélt, hogy milyen célokat tűztek ki maguk elé. „Azt vettem észre, hogy általában azok győznek, akik nem úgy mentek oda, hogy nyerni akarnak. Ez utóbbi átfordul görcsös győzni akarásba, és pont azt a hatást éri el, amit nem szeretnének. Annak idején szerepeltem táncos műsorban, ott azt mondtam magamnak, hogy csak az első adásban ne essünk ki, onnantól minden színpadon töltött szombat este egy ajándék volt. Végül a döntőben kötöttem ki” – emlékezett vissza Gönczi Gábor, aki a műsor miatt a családjával töltött napokat is átszervezte.

„Komoly átgondolást igényelt, hogy elvállaljam-e a Nagy duettet, hiszen a vasárnap a legszentebb családi napunk. Ki kellett lépnünk a komfortzónából, hogy ezt bevállaljuk, de áttettük a vasárnapot szombatra, amikor ebben a néhány hétben szigorúan hármasban leszünk a párommal, Ildivel, és a 16 hónapos gyermekünkkel, Áronnal. Ez lesz az az idő, amikor nem engedünk be senki mást az életünkbe, persze a nagyszülők kivételével. A kisfiam egy édes pofa, amikor elkezdődik a Tények, az elejét még megnézheti. Mindig odamegy a képernyőhöz, megpaskolja és kiabál, hogy „apa, apa”. Az a baj, hogy ha meghallja a Tények főcímét, de nem én vezetem a műsort, akkor is ezt szokta mondani. (nevet) Ez egy teljesen más formátum, kíváncsi vagyok, mit szól majd ehhez Áron.”