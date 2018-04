Emilio képtelen ellenállni a kísértésnek

Egyre nehezebben tud ellenállni a kísértésnek Emilio, és az utóbbi időben sokkal több bűnös élvezetet enged meg magának, már ha kajáról van szó. Először Bangó Margit születésnapján engedte el magát, aztán egyre többször.

Biztos vagyok benne, hogy most híztam. Tinával elmentünk fagyizni, lecsúszott egy kis tepertős pogácsa is. Érzem, hogy híztam

– mondta Emilio, aki teljesen kikelt magából, mikor a mérleg plusz három kilót mutatott.

– Fakadt ki Emilio, aki bár megfogadta, hogy igyekszik jobban odafigyelni arra, mikor és mit eszik, elhatározása nem tartott sokáig. Az éj leple alatt ugyanis kilopózott a hálószobából, és a félretett pizza majszolásába kezdett.

Titkon reménykedtem abban, hogy Emilio meg bírja állni, de ez most nem sikerült. A legnagyobb baj az egésszel, hogy ez a falatozás ragályos. Ha Emilio elkezd enni, akkor eszik Vivi is, én is. De megfogadom, ma este még engedek a bűnözésnek, holnaptól viszont vége, elég volt