Elvégezték a DNS-vizsgálatot VV Fanni ügyében

Március végén újabb három hónappal hosszabbították meg VV Fanni feltételezett gyilkosának előzetes letartóztatását. Mint ismert, B. László szállította el eltűnésekor Fannit budapesti albérletéből, kocsijában később azt a kötelet is megtalálták, amivel a lányt megfojtották.

B. és Fanni szövetmaradványain kívül azonban egy ismeretlen férfi DNS-ét is megtalálták a kötélen, ezért a rendőrség mintákat vett a gyanúsított családjától. “A papa DNS-e nem egyezett a kötélen találttal. Kedd délelőtt tőlem is mintát vettek, de az eredményre – aminél 101 százalék, hogy nem lesz velem egyezés – még heteket, akár hó­napokat is várni kell. A teória azonban, mi­szerint a kötél a családé, már rég megdőlt” – mondta a Borsnak a volt ügyvéd, Brodmann Péter.

Az ügy megoldása még mindig odébb van, VV Fanni holttestét pedig továbbra is nagy erőkkel kutatják a rendőrség specialistái.