Buli Dorina új sorozatára nem találunk szavakat

Dorina már több videóklipet is megosztott a YouTube-on, az emberek pedig valósággal zabálják a stílusát. A dallam nagyjából mindig ugyanaz, a szöveg sem bonyolult, de mégis megragad az ember fülében. Ezt már többen észrevették, hiszen például Dancsó Pétert is megihlette, egy paródiát készített belőle.

Dorina már duetteket is készített azóta, de a legújabb remekmű, amelyben részt vesz, a Minden álmod című roma filmsorozat, amely szintén a legnagyobb videómegosztón látható. A Dikh TV saját gyártású sorozata kéthetente jelentkezik, többszereplős, és nagyon sok szálon fut, egyelőre egyik sem forrta ki magát.

Dorina a barátnőivel látható, de az ő története szerteágazó – a szüleivel együtt kidobják őket az albérletükből, és nem tudják, hova menjenek. Persze szerelme is van, ezt valószínűleg továbbviszik majd a többi részre is. A színészi teljesítmények egyelőre nincsenek a topon, de mivel kezdők, így nem vártunk sokat, idővel úgyis belejönnek.