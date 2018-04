Tápai Szabina: „A fiam azt kérte, inkább maradjak csöndben”

Tápai Szabina szerepelt már korábban szórakoztató műsorban, így tudjuk róla, hogy bevállalós, és szereti a kihívásokat. Többek között ezért vállalta el A Nagy Duettet, ahol Takács Nikolas lesz a partnere. A kézilabdázó férje, Kucsera Gábor korábban már megmutatta tehetségét a műsor színpadán, Szabina azt ígérte, hogy tőle is hasonló produkciókra számíthatunk. Önmagával szemben az a minimális elvárása, hogy megtanulja a szöveget, és megígérte, hogy mindenképp önmagát adja majd – szerinte ez a titok nyitja.

„Azt gondolom, ebben a műsorban lehet igazán megőrülni. Forgattam már az Ezek megőrültek! című műsorban hasonló stábbal, ott is nagyon jól éreztem magam. Amikor felkértek, először Gábort kérdeztem meg, hogy mégis mire számíthatok, illetve azzal kapcsolatban, hogy miként tudjuk majd megoldani a családi dolgainkat a műsor alatt. Rögtön azt mondta, hogy vállaljam el, mert egy nagyon jó buli lesz” – mondta sportolónő, és azt is megosztotta velünk, hogy mennyiben befolyásolta a férje véleménye abban, hogy elvállalta a műsort.

„Mindenki láthatta a képernyőn, iszonyatosan szórakoztató volt. Nem biztos, hogy ugyanazt tudom produkálni, mint a férjem, de szerintem mi is elég érdekesek leszünk Nikolasszal. Megpróbáljuk a közönséget szórakoztatni, szerintem nem az a legfontosabb, hogy pár hét alatt megtanuljak énekelni. Az a célom, hogy megmutassam, mi van bennem, szerintem ez lesz a titok nyitja” – mondta Tápai Szabina, aki elárulta, hogy milyen ígéretet tett Takács Nikolasznak.

Egyet ígértem a partneremnek: alázatos leszek, így a szöveget mindenképp megtanulom. Úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit elvárhat tőlem. Nem vagyok egy nagy táncolós, általában a pult mellett állok, de azért van, hogy meg tudok őrülni, és még alkohol sem kell hozzá.

Tápai Szabina jól kijön a duettpartnerével, hamar összecsiszolódtak. „Nagyon jól kiegészítjük egymást, a jelenléte mindig megnyugtat, és szerintem a jövőben is így lesz. Rettentően örültem, hogy őt kaptam, hiszen nagyon szerettem őt mindig is, az első koncertjén is ott voltam az apukámmal” – mesélte Szabina, majd arról is beszélt, hogy áll a szerepléséhez a kisfia. „Remélem, hogy kapunk olyan dalt, ami Beni egyik kedvence, és akkor azt elő tudom adni neki akár otthon is. Előfordult már, hogy énekeltem neki, de akkor közölte, hogy maradjak csöndben, de biztos, hogy nem fogom ennyiben hagyni.”