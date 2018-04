A tanár KLIK-reklámnak is jó lenne – kritika

Egy elképzelt világban, nevezzük az egyszerűség kedvéért Németországnak, ahonnan A tanár eredetije származik, a pedagógusoknak a méltó életszínvonal alap, életük nagy kihívásai között nem a közüzemi számlák befizetése a közalkalmazotti illetményből és a portfólió összeállítása a pedagógus 2 minősítésért szerepel, hanem hogy tanítás után hogyan találják meg egy diák anyját, aki örökbe adta. Legalábbis így telnek a vagány és jólelkű tanerő, Szilárd bá’ napjai, akit Nagy Ervin kelt életre kellő lazasággal.

A tanár már nem Vágási Jutkával támad

Tovatűnt gyermekkorom emlékeiben találni tévésorozatot, amely iskolai közegben játszódik, a Mindenki tanköteles is hasonló jóemberekkel és morális kihívásokkal operált az élhető szocializmus kulisszái előtt, A tanár azonban sokkal kevésbé reflektál arra a világra, amelyben élünk. Nem tűnik fel benne Vágási Jutka vagy a jóságos Béla bácsi sem Gazdagrétről, sem kései reinkarnációik, nincs szó nehézkes krétabeszerzésről, sem késlekedő túlórapénzekről.

Ilyen módon inkább a Válótársak modelljét követi, amely csak annyira lett magyar sorozat, amennyire a helyszínek, a szereplők azok, és a beszélt nyelv is magyar.

A tanár tehát marad az örök érvényű és nemzetközileg is értelmezhető történetszálaknál, példabeszéddel az örökbefogadásról, házinyúlra nem lövünk filozófiával a tanári karban (erre azért térjünk vissza pár résszel később) és az órákon is feszt beszólogató kamaszok egójának bölcs kezelésével.

Rutinosak A tanár színészei

A tanár inkább drámasorozat, mint dramedy, de azért van humora, lelke, hangulata. Hozza a szintet képileg, a színészek is jók, bár a casting nem kísérletezik, jobbára más sorozatokban rutint szerzett erőket vet be, mint Anger Zsolt vagy Mikecz Estilla vagy épp maga Nagy Ervin. De jó Elek Ferencet a kissé suta tanár szerepében látni, ahogy ígéretes Ubrankovics Júlia elfojtásokkal teli tanárnője is.

Az első rész a karakterbemutatás miatt kissé lassú lett, remélhetőleg a második résztől felpörögnek az események, és talán lesz egy igazgatóválasztás is, ahol a tanári karral és a szülőkkel szemben egy pártkatona lesz a diri, és akkor végre azt érezhetjük, hogy ez egy virtigli magyar sorozat.