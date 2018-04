Szilágyi Liliána őszintén beszélt a bulimiáról

Korábban már vallott súlyos betegségéről Szilágyi Liliána, de eddig csak a közösségi oldalán beszélt róla. Már a gyógyulás útjára lépett, jól van, nincsenek tünetei. A Mokkában beszélt a depressziójáról és arról, hogyan alakult ki nála a bulimia. Szeretne sorstársain segíteni, méghozzá úgy, hogy megosztja a tapasztalatait a témával kapcsolatban.

„Úgy gondoltam, készen állok arra, hogy szembesüljek magammal” – kezdte a műsorban Szilágyi Liliána.

Arra jutottam, hogy fel kell vállalnom, nem csak csili-vili minden, hanem vannak dolgok, amiket mi is megélünk. (…) Nehéz döntés volt, hogy megírjam ezt a blogbejegyzést. Nem csak a bulimiámról akarok írni, többek között arról is, hogy milyen nyomást kapunk mi sportolók, és hogy kell teljesítenünk.

Az úszó azt is elárulta, mi volt a kiváltó ok. „Két évvel ezelőtt komoly döntést hoztam, szeretném megismerni jobban magamat. Sok minden előjött, többek között az is, hogy bulimiával küzdök, amit addig nem tudtam, azt hittem, ez normális, nem fogtam fel a jelentőségét. (…) Ez egy olyan kör, amiből nagyon nehéz kitörni. Ennek a megszüntetését valahol meg kell fogni, ezen kell elindulni. Nekem azt volt a pont, amikor a blogomat elkezdtem. Gyógyulok, de még nem vagyok gyógyult.”