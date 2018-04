Németh Kristóf fia elmondja, mit gondol apja párjáról

Idén novemberben tölti be a tizenegyet Németh Kristóf fia, Németh Lőrinc, vagy ahogyan otthon becézik, Lóci, de olyan rutinosan mozgott a kamerák előtt, mintha mindig is ezt csinálná. Pedig a színész-rendező azért arra mindig ügyelt, hogy a gyerekét ne szerepeltesse „túl”, még ha büszke is rá.

Ma az RTL Klub Reggelijében közösen főzött apa és fia, de előtte még beszélgettek a műsorvezetőkkel arról, hogyan telt a húsvét. Ennek kapcsán szóba került Németh Kristóf és Zita kapcsolata is, amely tavaly nyár vége óta tart.

„Egy csodaszépen épülő kapcsolatról van szó” – kezdte Németh Kristóf, aki a fiára is nézett, miközben a szerelméről mesélt.

„Nagyon bírom Zitát, mindent szeretek benne” – tette hozzá Lóci, amikor Peller Mariann kérdezgette, és a közös képeken is látszik az összhang.

Korábban Németh Kristóf arról mesélt még a BEST magazinnak, hogyan ismerkedtek meg Zitával, akivel legutóbb thalföldi útjukról posztolt közös képeket.

„Lassan tíz éve rendszeresen járok egy visegrádi wellnesshotelbe. Zita ott dolgozik, öt éve találkoztunk először. Mindig is megvolt köztünk az a bizonyos szikra, de vagy ő volt foglalt, vagy én, és mivel fontosnak tartjuk a hűséget, mindig is tiszteletben tartottuk a másik kapcsolatát.”

Ahogyan Kristóf a Reggeliben fogalmazott, a szikra már régóta ott volt, de csak tavaly nyáron lobbant lángra és ezen a kapcsolaton már érződik az is, hogy komolyabb a többinél, mert nemcsak szerelmesek egymásba, de szeretik egymást, és barátok is.