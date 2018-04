Komolyan kell venni Horváth Tamást és párját, Balázs Andit

Horváth Tamás és Balázs Andi is megmagyarázhatatlannak tartja, de az első perctől úgy érezték, mintha régi jó barátok lennének. A páros hamarosan a Nagy duett színpadán is megmutatja, mire képesek ők együtt, de az biztos, hogy nagyon hamar egymásra hangolódtak.

„Amikor két ember egy hullámhosszon van, egy humoruk van, ha komolyabb dolgokról beszélgetünk, az is nagyon jól tud passzolni, és sok mindenben egyformán gondolkodunk” – mesélte nekünk a Kasszás Erzsiként megismert Balázs Andrea a műsor sajtótájékoztatója után. Most pedig az első közös Mokka-szereplésükön kiderült, hogy bármennyire is komolytalannak tűnik a sokat nevető páros, hiba lenne azt gondolni, hogy félvállról veszik a versenyt.

„Nagy cél az, hogy végigmenjünk, hülyeség lenne azt mondanom, hogy nem, de ezt is mókának gondolom. Azt szeretném, ha a közönség azt szeretné, hogy tényleg ott legyünk Tomival nyolc héten át, és mind a nyolc héten át érezzék baromi jól magukat. Azt, hogy hogy érjük el, elérjük-e vagy nem, és kiesünk a második vagy a harmadikon, még nem tudni, de akkor is, addig egy iszonyatos jó buli legyen” – mondta a Mokkában Balázs Andi, és partnere csak helyeselni tudott.

Horváth Tamásnak ugyan ad egyfajta magabiztosságot, hogy a Sztárban sztárt megnyerte, főleg mert egy nagy kalandnak élte meg, és éppen ezért örül, hogy egy hasonlóban részt vehet. Meggyőződése, hogy Andi lesz az, aki miatt neki a Nagy duett igazán emlékezetes lesz.

„Ha már a párja lehetek Andinak, akkor szeretném, hogy megnyerje, és már írtam is neki, hogy ugye tudod, hogy megnyerjük a Nagy duettet, mert addig fogunk dolgozni, olyan keményen fogunk versenyezni, hogy igenis ott legyünk a döntőben. Én célorientált vagyok, Andi is maximalista, és azért jöttünk, hogy megnyerjük a Nagy duettet.”

Nézd meg, hogyan mesélt a Nagy duett-partneréről Balázs Andi: