Kórházba vonult Fülöp herceg

Csípőműtétre kórházba vonult Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó, II. Erzsébet férje. A Buckingham-palota keddi bejelentése szerint nem sürgősségi beavatkozásról van szó, a műtét tervezett, és szerdán végzik el a VII. Eduárd király nevét viselő londoni kórházban.

A királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala ennél részletesebb tájékoztatást nem adott, csak annyit közölt, hogy további információkat „megfelelő időben” tesz majd közzé.

A 97. életévében járó herceg az elmúlt napokban több nyilvános eseményről is távol maradt. Nem volt jelen például a királyi házaspár hagyományos húsvéti templomi látogatásán, és a sok évszázadra visszanyúló hagyományos nagycsütörtöki ezüstpénzosztáson sem, amikor hitvese, a hamarosan 92. születésnapját ünneplő II. Erzsébet királynő életéveivel megegyező számú, kiválasztott alattvalóit ajándékozta meg az ilyenkor szokásos ceremónián.

A brit sajtónak nyilatkozó udvari bennfentesek elmondták, hogy Fülöpöt már e megjelenésektől is csípőproblémái tartották távol. A The Sun című bulvárlap online kiadása által kedden idézett egyik illetékes elmondta, hogy aggodalomra nincs ok, csak arról van szó, hogy Fülöpöt a csípőízületi probléma mozgásában akadályozza, és mivel „a herceg büszke ember”, nem akart így megjelenni a nyilvánosság előtt.

Fülöp tavaly ősszel egyébként is hivatalosan visszavonult a közszerepléstől. Az edinburghi herceg augusztus végéig eleget tett az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogadott el meghívásokat ilyen eseményekre, bár egy-egy alkalommal azóta is megjelent a nyilvánosság előtt.

Fülöp herceg 2016-ban, aktív közszereplésének utolsó teljes évében 110 hivatalos programon vett részt saját jogán. Emellett 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja, és e szervezetekkel a jövőben is kapcsolatban marad, jóllehet tevőleges szerepet nyilvános megjelenések formájában tavaly ősztől már nem vállal ezeknek az intézményeknek a munkájában.

Az utóbbi időben II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját: nem tesz már hivatalos külföldi utazásokat, és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.

Több évtizedes hagyománnyal szakítva tavaly például már nem koszorúzott a brit háborús katonaáldozatoknak szentelt emléknapon, amely az I. világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-éhez legközelebbi vasárnapon esedékes. Az uralkodó koszorúját tavaly novemberben már Károly trónörökös, a királyi házaspár elsőszülött gyermeke helyezte el a London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph talapzatán. A megemlékező ceremóniát a királynő és férje – aki korábban szintén minden évben koszorúzott ezen az emléknapon – a külügyminisztérium balkonjáról követte figyelemmel.