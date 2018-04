Channing Tatum elválik a feleségétől

Channing Tatum Instagram-oldalán jelentette be a Tatum házaspár, hogy kilenc év után különválnak. Azt írják, varázslatos utazásban volt részük együtt, és továbbra is nagyon szeretik egymást, de új utakra indulnak. Úgy érzik, most az a feladatuk, hogy teret biztosítsanak a másiknak a minél teljesebb élet megéléséhez. Ezt nem változtat azon, hogy szerető szülei maradnak kislányuknak, Everlynek.

Channing és Jenna Dewan Tatum 2006-ban jöttek össze a Step Up című táncos film forgatásán. 2009-ben házasodtak össze, három évvel később született a kislányuk. Nemrég Jenna Dewan Tatum a férje nélkül jelent meg a Vanity Fair Oscar-partiján, akkor már lehetett olvasni arról, hogy talán szakítottak. (via hvg.hu)