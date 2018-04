Berki Krisztián sárga fecskébe rejtette húsvéti tojásait

A szaunában nem olvadnak le a felesleges kilók! Az izzasztókamra csak a víztől szabadít meg, nem a zsírpárnától, s az izzadás, a forróság hatására nem csak szomjasabbak, hanem éhesebbek is leszünk...... Melegben az erek és pórusok kitágulnak, lehűléskor pedig összehúzódnak. Hatására a test könnyebben elviseli a hideget, erősödik az immunrendszer, javul a vérkeringés, a szervezet ellenállóbb lesz a vírusokkal szemben. A szaunázás megmozgatja az anyagcserét, csökken a reumatikus fájdalom, a hideg és a meleg váltogatása feszesíti, rugalmasítja a bőrt. #hotelazursiofok #azurdeluxclub #aberki #saunatime

A post shared by a berki 🇭🇺 (@berkikrisztian) on Apr 1, 2018 at 5:27am PDT