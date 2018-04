Nemi erőszakkal vádolják Pippa Middleton apósát

A francia hatóságok kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak gyanújával indítottak nyomozást Katalin hercegnő húgának, Pippa Middletonnak az apósa ellen. A most 74 éves David Matthewst azzal gyanúsítják, hogy 20 évvel ezelőtt megerőszakolt egy kiskorút.

A feljelentés tavaly érkezett az 1998-ban történt eset miatt.

