Hosszú Katinka keményen beszólt a sajtónak

Hosszú Katinka az elmúlt években mindig előrukkolt valami tréfával április 1-jén. A férjével kibékült úszóklasszis hol azt jelentette be, hogy mellplasztikát csináltatott, hol pedig azt akarta elhitetni, hogy – a még jobb időeredményekért – kopaszra vágatta hosszú haját.

Idén is vártuk tőle az április 1-jei „bejelentkezését” a közösségi oldalán, ami most be is futott:

Imádom a bolondok napját, mindig jó móka megtréfálni Titeket egy hamis hírrel vagy bejelentéssel, de sajnos idén a sajtó ellőtte a legjobbakat, miközben mindenféle hazugságok jelentek meg hírként rólam az elmúlt hónapokban… úgyhogy boldog bolondozást és Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

– írta a mosolygós szelfijéhez.