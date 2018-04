Hónapok után először posztolt Shane Tusup

Két és fél hónap telt el azóta, hogy Shane Tusup utoljára fotót vagy idézetet posztolt volna közösségi oldalára. Úgy tűnik, Hosszú Katinkáék túlléptek a párkapcsolati krízisen, hiszen az úszóklasszis is újra aktív: egyre-másra tesz közzé mosolygós közös fotókat, most pedig Shane Tusupnál is megtört a jég.

Az úszónő férje-edzője egy olyan lesifotót posztolt közösségi oldalán, amin Hosszú Katinkát szelfizés közben örökítette meg, Tusup pedig boldogan mosolyog a kamerába.

Arra várok, hogy elkészüljön a tükörszelfi

– kommentálta viccesen a képet, amely a Duna Arénában készült az edzésük után.