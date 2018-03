Zalatnay Cini besokallt

Za­lat­nay Sa­rolta még ma is érzi annak a bal­eset­nek az utó­ha­tá­sait, amely­nek során 6 bor­dája tört el, és víz ke­rült a tü­de­jébe. Eleinte szeretett volna megegyezni az áruházat üzemeltető angol céggel, akiktől 8 milliót követelt, de ha most az utolsó tárgyalási kísérlete is meghiúsul, és továbbra is elutasítják a kártérítési igényét, akkor felfüggeszti a pereskedést – írja a ripost.hu.

Üröm az örömben, hogy fantasztikusan érzi most magát Ang­liá­ban a lányánál és a családjánál, és végre unokázhat.