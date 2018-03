Ördög Nóri: „Nem lettem munkaképtelen!”

Sírva vette át díját a Magyar Televíziós Újságírók Díjátadó Gáláján Ördög Nóri, aki negyedszer kapta meg a legjobb műsorvezető nőnek járó elismerést. De ez a nap nemcsak emiatt volt különleges számára, hanem azért is, mert fogszabályzót kapott.

„Most még nagyon új, szoknom kell. Úgy gondoltam, most van egy kis időm, amikor nem forgatok, ezért megcsináltathatom. Kiderült azonban, hogy mégis lesz munkám, úgyhogy még beszélnem kell a főnökeimmel, hogy ez hogy legyen, szerepelhetek-e így a képernyőn. Kicsit most még zavar a fogszabályzóm, de ettől még nem lettem munkaképtelen, úgyhogy így is el tudom látni a feladataimat.”

Habár Nóri még kicsit kényelmetlennek érzi a fogszabályzót, még ez sem zavarhatta meg az örömét. „A díjra egyáltalán nem számítottam, eddig kétszer nem tudtam átvenni az elismerést, ezért úgy éreztem, el kell jönnöm, még akkor is, ha biztos vagyok benne, hogy ezúttal nem diadalmaskodhatok. Még fel sem fogom, hogy negyedszer is nyertem.”

